Нур-Султан, , 14:13 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжает проводить всесторонне просчитанную и выверенную политику в сложных геополитических условиях. Об этом 28 апреля заявил первый президент республики Нурсултан Назарбаев на сессии ассамблеи народов Казахстана (АНК).

По его словам, политика главы государства служит интересам всех жителей республики и целям развития страны. Назарбаев отметил, что Казахстан вступает в новый ответственный период развития, который совпал с пандемией коронавируса и усилением конфронтации мировых держав.

«Глубоко убежден, что в этих условиях президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев продолжает проводить всесторонне просчитанную, выверенную политику, которую нам всем следует поддерживать», — сказал экс-президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля на 29-й сессии АНК Нурсултан Назарбаев передал Касым-Жомарту Токаеву руководство в ассамблеи.

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