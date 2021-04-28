Москва, , 14:12 — REGNUM Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в России на сегодняшний день соответствуют её востребованности населением. Об этом 28 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент темпы вакцинации абсолютно соответствуют востребованности населения. Все регионы обеспечены вакцинами», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом он отметил, что «безусловно, темпы вакцинации будут наращиваться».

«Конечно, мы рассчитываем, что со временем спрос на эти вакцины будет расти и таким образом темпы вакцинации увеличатся», — добавил Песков.

Так же нельзя не учитывать и уровень естественной иммунизации, подчеркнул Песков. Это те, кто столкнулся с этим вирусом и переболел.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным вице-премьера Татьяны Голиковой на 26 апреля, в России полный курс вакцинации от COVID-19 двумя компонентами вакцины прошли 7,5 миллиона человек. Ещё 11,9 миллиона человек получили первый компонент противокоронавирусного препарата. При этом для достижения коллективного иммунитета в стране прививки от коронавируса должны получить не менее 69 миллионов человек.

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