Тюмень, , 14:12 — REGNUM В Тюменской области пройдёт тренировка по голосованию в формате онлайн. Об этом сообщает региональный избирком.

Для участия в дистанционном голосовании необходимо иметь учётную запись на портале госуслуг и быть старше 18 лет. Подать заявку нужно на портале госуслуг до 7 мая 2021 года. Само голосование пройдет с 12 по 14 мая на портале дистанционного электронного голосования.

«В каждом регионе в дистанционном голосовании примут участие не менее полутора процентов избирателей. В абсолютных цифрах в целом по стране — примерно один миллион человек. В Тюменской области ожидается 17 тысяч участников тренировки», — сообщил председатель Тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин.