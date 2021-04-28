Владимир, , 14:11 — REGNUM Во Владимирской области 28 апреля подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 31 тыс. 829 носителей вируса. После выздоровления был выписан 29 тыс. 331 пациент, в том числе 79 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1094 человека.