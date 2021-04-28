Сыктывкар, , 14:09 — REGNUM В Коми 17-летний подросток при сборе металлолома получил смертельный удар током. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском СУ СКР.

«27 апреля возле разрушенного строения в районе дома по улице Одесской г. Емва во время сбора металлолома 17-летний подросток, находившийся рядом с опорой линии электропередачи, получил разряд электрическим током, в результате чего скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося, установление лиц, виновных в произошедшем, получение и закрепление доказательственной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля трассе Омск — Черлак от поражения электротоком высоковольтной линии электропередач погибли два человека.