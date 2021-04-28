Липецк, , 14:09 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрированы три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 28 апреля.

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Всего в регионе скончались 647 человек.

Выписаны после выздоровления были 26 тыс. 993 человека.

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