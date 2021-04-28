Киев, 28 апреля 2021, 14:12 — REGNUM Неонацистская организация «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявила о создании неких «штабов обороны» во всех регионах Украины. Об этом сообщила 27 апреля пресс-служба организации.
По его совам, «штабы обороны» будут заниматься подготовкой личного состава и коммуникационной деятельностью с людьми, общественными организациями и госструктурами. Подготовка личного состава будет заключаться в прохождении курсов, проведении учений и сборов.
Неонацисты также объявили о создании региональных штабов в Одессе и Харькове.
Ситуацию прокомментировал украинский блогер, журналист и политик Анатолий Шарий:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили о планах провести в Одессе неонацистский марш 2 мая.
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