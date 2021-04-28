Киев, , 14:12 — REGNUM Неонацистская организация «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявила о создании неких «штабов обороны» во всех регионах Украины. Об этом сообщила 27 апреля пресс-служба организации.

«Угроза масштабного вторжения остается для нас чрезвычайно высокой. Учитывая это, мы объявляем о создании региональных штабов обороны», — процитировали в пресс-службе слова руководителя центрального штаба радикалов Максима Жорина.

По его совам, «штабы обороны» будут заниматься подготовкой личного состава и коммуникационной деятельностью с людьми, общественными организациями и госструктурами. Подготовка личного состава будет заключаться в прохождении курсов, проведении учений и сборов.

Неонацисты также объявили о создании региональных штабов в Одессе и Харькове.

Ситуацию прокомментировал украинский блогер, журналист и политик Анатолий Шарий:

«Конечно же, зигующие «сотрудники Зеленского» просто решили создать параллельные органы власти с оружием. Чтобы влиять на законно избранные горсоветы. СБУ одобряет. МВД не против…», — написал он в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили о планах провести в Одессе неонацистский марш 2 мая.

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