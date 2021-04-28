Москва, , 14:06 — REGNUM Мировые цены на продовольствие продолжают рост, естественно, это отражается и на внутреннем российском рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

«Гречка, один из тех продуктов, которые население России предпочитает закупать в запас для долгого хранения.

Поэтому очередные разговоры о возможном её дефиците вполне способны спровоцировать новый рост цен, хотя в 2020 году на фоне пандемии уже наблюдались панические покупки, подстегнувшие рост цен.

Вероятно, государству придется возвращаться к практике интервенций на рынке наиболее чувствительных продуктов питания, таких, как сахар, крупы, зерно, мука.

Это более эффективно позволяет стабилизировать ситуацию на рынке, чем договоренности с торговыми сетями и дотации производителям.

И тогда любые попытки панически накручивать спрос на те или иные продукты питания будут невозможны», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что поставщики предупредили о росте цен на гречку в России. Минсельхоза РФ опроверг публикации.

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