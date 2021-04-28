Курск, , 14:05 — REGNUM В Курской области по состоянию на 28 апреля зарегистрировано 697 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждены пять смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписан после выздоровления был 33 тыс. 971 пациент, в том числе 96 — за последние сутки.

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