Москва, , 14:11 — REGNUM В ряде учебников по истории России период Великой Отечественной войны представлен в искаженной форме. Об этом 28 апреля заявил руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

«Мне понравилось возмущение президента по учебнику истории. Это не учебники, а сплошная порнография. Там в Подмосковье была потасовка, Сталинградской битвы не было, а под Орлом, где ломали хребет фашистскому зверю и два миллиона сошлись в рукопашной, там вообще ничего не написано. За этот учебник надо по морде бить, а его принимали министры наши», — высказался Зюганов.

Руководитель КПРФ призвал выкинуть подобный учебник в мусорку, а не учить по нему детей. Кроме того, он высказал мнение, что эта образовательная литература была написана «врагами России» за деньги финансиста Джорджа Сороса.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки отчета правительства РФ проходят встречи премьер-министра и руководителей фракций Госдумы.

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