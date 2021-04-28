Уфа, , 14:06 — REGNUM Порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что 29 апреля в регионе могут пройти небольшие дожди. Местами ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Столбик термометра ночью может опуститься до — 1 °C, а днем температура воздуха может прогреться до +14°С.

30 апреля в республике также ожидаются небольшие дожди. Ночью ожидается понижение температуры воздуха до — 2 °C, а днем столбик термометра может достигнуть отметки +16°С.

Сотрудники МЧС по региону рекомендуют жителям при порывах ветра ограничить выход из зданий.