Курск, , 14:03 — REGNUM В Курской области 28 апреля зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 36 тыс. 295 заражённых коронавирусом.

Выписан после выздоровления был 33 тыс. 971 пациент, в том числе 96 — за последние сутки.

Скончались 697 человек.