Екатеринбург, , 14:04 — REGNUM Фестиваль «Уральская ночь музыки» даст возможность жителям Екатеринбурга увидеть и услышать выступления народных коллективов, сообщили в пресс-службе фестиваля.

На площадке у кинотеатра «Космос» появится площадка «Музыка народов России». Там выступят народный цыганский ансамбль «Нэвэ Рома», ансамбль танца Северного Кавказа «Вайнах» и Удмуртский театр фольклорной песни и танца «Айкай».

Кроме того, у здания Театра юного зрителя запланировано выступление армянского коллектива MVF Band, там же прозвучат русские и башкирские композиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году «Ночь» не раз откладывали из-за пандемии COVID-19. В 2021 году фестиваль пройдёт 25 июня.

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