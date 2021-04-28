Москва, , 14:05 — REGNUM Экономическая целесообразность слияния и укрупнения российских регионов возможна в ряде случаев, но для подобных решений нужна инициатива населения. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 28 апреля журналистам.

Он прокомментировал слова вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что в России слишком много регионов, и поделили их по «неправильному» принципу. Отвечая вопрос о возможном укрупнении, Песков заявил, что такой вариант Кремль не исключает.

«Но это может идти только снизу, по инициативе жителей конкретных регионов, то есть, это не может навязываться», — добавил Песков.

Главный критерий — воля жителей, а в настоящее время не везде население хочет объединения регионов, уточнил он.

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