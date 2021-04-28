Брянск, , 14:04 — REGNUM По подозрению в реализации запрещённых к свободному обороту веществ задержан 36-летний житель Брянска. Мужчина несколько месяцев «подрабатывал» в интернет-магазине, делая закладки наркотиков, сообщили 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Брянец взял в аренду квартиру и автомобиль. В жилище он расфасовывал оптовые свёртки с наркотическим средством на мелкие дозы, а затем развозил по городу. Сфотографировав закладку и указав её координаты, он отправлял данные оператору интернет-магазина. За один тайник мужчина получал 300 рублей. У подозреваемого изъято в общей ложности порядка 350 граммом наркотика.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. До суда он будет находиться под стражей.