Москва, , 14:00 — REGNUM В России противоэпидемические меры являются недостаточными. Об этом 28 апреля заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с представителями фракции ЛДПР в Госдуме.

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«Я единственный здесь с маской и перчаткой. Надо здесь пожёстче принимать меры, начинать с детских садов, школ — везде. Я ведь почему на это внимание обращаю? Я это ввёл 22 года назад. У меня на дверях висит объявление, что 22 года никаких рукопожатий, объятий и поцелуев и так далее. Это от любых болезней», — заявил Жириновский.

«Эта пандемия и ей подобные — вперёд на многие годы. Поэтому нужно остановить её… руки — самое грязное у человека. Он везде всего касается, он вынужден это делать. Зачем же жать, передавать?» — указал он.