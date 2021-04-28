Нур-Султан, , 13:57 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передал действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву право возглавить ассамблею народов Казахстана (АНК). Об этом Назарбаев заявил 28 апреля на сессии АНК.

Он напомнил, что 19 марта 2019 года объявил о прекращении полномочий президента. «Жизнь подтвердила правильность этого шага. Сегодня подтверждается, что этот выбор был правильный», — сказал экс-президент.

Он также напомнил, что главенство в ассамблеи закреплено за ним пожизненно. «Все вопросы должны быть в одних руках. Я решил передать мое право возглавлять АНК Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву», — сказал Назарбаев.

Токаев, в свою очередь, предложил кандидатуру бывшего президента на должность почетного руководителя АНК.

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