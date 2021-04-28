Тбилиси, , 13:58 — REGNUM Члены крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) препятствуют осуществлению договоренностей, указанных в соглашении по выходу из политического кризиса, разразившегося в Грузии. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 28 апреля заявил на брифинге глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Политик отметил, что лидеры ряда оппозиционных партий, которые были в союзе с ЕНД, подписали антикризисное соглашение, но «националы» продолжают протестовать, а своих вчерашних союзников стали называть «рабами». Кобахидзе подчеркнул, что члены ЕНД выступают против документа, который представил председатель Евросовета Шарль Мишель.

«Это всё, разумеется, действия против соглашения, говорящие об их сути и том, что реально они являются антизападной силой», — сказал лидер «Грузинской мечты».

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». 19 апреля представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса.

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