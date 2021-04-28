Москва, , 13:57 — REGNUM Министр финансов РФ Антон Силуанов урезает финансирование наиболее важных программ, направленных на развитие тех или иных отраслей экономики. Об этом 28 апреля заявил руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Глава КПРФ отметил, что в Госдуме были проведены слушания по вопросу мер поддержки строительства самолетов большой грузоподъемности. Профильные ведомства поддержали эту программу. Тем не менее, есть опасение, что финансирование этой работы не будет произведено в должном объеме.

«Все зависит от того, как откликнется Силуанов, он все урезает — самые важные программы», — сказал Зюганов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки отчета правительства РФ проходят встречи премьер-министра и руководителей фракций Госдумы.

Читайте ранее в этом сюжете: Зюганов заявил о росте социальной напряженности в обществе