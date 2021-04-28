Тюмень, , 13:55 — REGNUM В тюменском Тобольске были похищены 24 катушки силового кабеля из вагончика строящегося предприятия на общую сумму шесть миллионов рублей. Подозреваемый в хищении задержан, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Украденные катушки Пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Установлено, что 31-летний гражданин, имевший доступ на территорию, сорвал замок с подсобного помещения и вывез катушки через контрольно-пропускной пункт на служебном грузовом автомобиле. Затем спрятал их в своём гараже. По его словам, он собирался сдать их в пункт металлолома.

Силовой кабель возвращён владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).