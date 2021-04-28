Москва, , 13:55 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский изложил в книгах собственное видение о политическом развитии России. Об этом 28 апреля он заявил на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с представителями фракции ЛДПР в Госдуме.

«Я вам принёс трёхтомник… 100 томов тяжело читать, а вот трёхтомник, там что-то есть, может, на досуге что-то полистаете. Там чем хорошо — мысли свежие и реальные о том, что происходит в стране. Остальные могут писать, но это может быть под влиянием классиков, идеологий, а здесь что в стране происходило», — заявил Жириновский.