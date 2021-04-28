Томск, , 13:53 — REGNUM Режим ограничений в Томской области, введённый в связи с распространением коронавируса, продлили до 31 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 апреля в областной администрации.

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По словам томского губернатора Сергея Жвачкина, ряд ограничений сохранится, пока не будет сформирован «коллективный иммунитет от коронавируса». В настоящее время обоими компонентами вакцины от COVID-19 привиты более 43 тысяч жителей Томской области. Прививочная кампания продолжится и в майские праздники.

Оперштаб рекомендует всем организациям отказаться от проведения досуговых, зрелищных и иных мероприятий с непосредственным присутствием граждан. Работодатели должны обеспечить на рабочих местах санитарную безопасность, контролировать самочувствие сотрудников.

Масочный режим и социальная дистанция являются обязательными.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 апреля в Томской области выявлено 32 076 носителей коронавируса, выздоровели 31 095 человек, скончались 395 пациентов с COVID-19.

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