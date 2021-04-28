Москва, , 13:52 — REGNUM Случай с ликвидацией флага России в ходе чемпионата мира по шашкам в Польше является досадным, однако представители федерации уже извинились за него. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это досадное происшествие. Но, насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже принес извинения», — сказал Песков.

По его словам, ещё более досадным является тот факт, что представительница России проиграла в ходе соревнования: «Думаю, что ее проигрыш во многом связан с этим происшествием».

Песков также призвал считать данный случай исчерпанным.