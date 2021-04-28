Таллин, , 13:50 — REGNUM На официальный запрос депутата Европарламента Яны Тоом в адрес Госпрокуратуры и Полиции безопасности Эстонии о причинах задержания и судьбе эстонского правозащитника Сергея Середенко были поучены «отписки» с повторением уже известных фактов.

Об этом сообщило бюро евродепутата, отметив, что в своем запросе Яна Том обратила внимание, что молчание госучреждений по громкому делу, вызвавшему международный резонанс, наносит ущерб имиджу Эстонии.

«Я отдаю себе отчет, что аргумент о засекреченности данных следствия во имя интересов этого следствия и эстонского государства весьма весом, однако убеждена, что в данном случае молчание Госпрокуратуры и Департамента полиции безопасности скорее наносит интересам Эстонии ущерб», — отметила она.

Тоом напомнила, что Сергей Середенко годами являлся активным борцом за интересы русскоязычной общины, и очень многие его сограждане, включая саму евродепутата, разделяют взгляды Середенко на русскоязычное образование и проблему массового безгражданства в Эстонии. «Общественность не получила убедительных разъяснений в связи с задержанием Сергея Середенко. Это очень плохой сигнал для тех, кто верит, что Эстония — открытое правовое государство», — убеждена Тоом.

В своих ответах на ее запрос Госпрокуратура Эстонии повторила прежние сообщения, согласно которым Середенко подозревается в совершении преступления по части 1 статьи 235−1 Пенитенциарного кодекса «Действия против Эстонской Республики — создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства». Подобное преступление наказывается тюремным заключением на срок до шести лет.

По утверждению прокуратуры, интересы производства по уголовному делу не позволяют обнародовать сведения более детально, поскольку это может навредить незавершенному следствию и воспрепятствовать сбору объективных доказательств.

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта нынешнего года и с тех пор находится под арестом. Ему запрещена переписка. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.