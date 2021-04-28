Сеул, , 13:51 — REGNUM Чешский автопроизводитель Skoda представил рестайлинговую версию Kodiaq для китайского рынка. Об этом сообщает пресс-служба SAIC Volkswagen.

Экстерьер модели остался прежним, а вот внутри кроссовер получил богатое оснащение. В базовой комплектации автомобиля есть мультимедийный комплекс с сенсорным экраном и голосовым управлением. Размер дисплея этого комплекса равен 9,2 дюймов. Также авто будет укомплектовано цифровой «приборкой» диагональю 10,25 дюйма. Обновленная версия Kodiaq для рынка КНР получил сенсорный блок управления климат-контролем.

Покупателям будут доступны как пятиместная версия автомобиля, так и семиместная. В движение обновлённую модель будет приводить бензиновая турбированная «четверка» TSI объемом два литра производительностью 186 либо 220 л. с.

Ранее компания Skoda представила модель Octavia Sportline. Однако дополнительной мощности «спортивная» версия не получила. Обновлена была только внешность модели. Машина имеет чёрные элементы на кузове и тонкий спойлер в версии лифтбэк.

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