Стокгольм, , 13:53 — REGNUM 28 апреля руководство партии «Левых» представило свой альтернативный законопроект по бюджету Швеции на следующий год. Об этом сообщила государственная новостная служба TT.

В частности, «Левые» предлагают дополнительную выплату в размере 1 000 крон (€100) пенсионерам, больным и безработным с недостаточными сбережениями. Предлагается дополнительная неделя выходных для тех, кто работал в сфере ухода за пожилыми людьми во время пандемии.

Партия также намерена инвестировать в переход к «зеленой» экономике. На пресс-конференции члены партии заявили, что безработица должна оставаться ниже 4%.

«Правительство капитулировало. В Швеции не было полной занятости с начала 1990-х годов. Это ужасно», — заявила представитель «Левых» по вопросам политики и экономики Улла Андерссон.