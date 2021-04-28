Москва, , 13:48 — REGNUM В России создан прецедент для изъятия у должников единственного жилья. Конституционный суд РФ постановил, что в некоторых случаях нормы Конституции РФ и Гражданского кодекса позволяют выставлять на продажу жилую недвижимость, являющуюся единственным жильем ее владельца или владельцев, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист Андрей Лисов.

«Однако должны будут соблюдены следующие условия: должник не должен остаться совсем без жилья, суды должны учитывать размер долга и рыночную стоимость имущества должника, и взыскание единственного жилья не должно вынуждать должника переезжать в другую местность без его согласия.

Следовательно, квартира может быть продана, а из полученной при продаже суммы приобретается квартира меньшей площади для должника, а разница возвращается истцу в качестве долга.

Данное решение КС РФ способно в корне поменять судебную практику, так как теперь суды смогут обращать взыскание на единственное жилье граждан в тех случаях, когда размеры жилья достаточны для того, чтобы в случае его продажи и долг был погашен полностью или частично, и гражданин не остался на улице.

Конституционный суд РФ прав и подобная практика позволит упорядочить ситуацию в сфере возврата долгов и сократит злоупотребления со стороны псевдобанкротов, проживающих в многокомнатных квартирах и даже особняках.

Но с другой стороны не исключены и злоупотребления со стороны кредиторов в отношении обычных граждан, которые владеют чуть недвижимостью чуть большей площади, чем положено по нормативам на одного человека.

Российские суды могут изымать единственное жильё должника. Запрет на такие действия отменил Конституционный суд», — высказал своё мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, Конституционный суд РФ постановил, что нормы Гражданского процессуального кодекса (ГПК) и закона «О банкротстве» не запрещают полностью судам взыскивать единственное жилье должника при определенных условиях.

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