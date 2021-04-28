28 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине обсудили заявление пресс-службы компании «Нафтогаз Украины» о том, что чистый убыток компании за 2020 год составил 19 млрд гривен.

Мирослава Романенко, , 19:41 — REGNUM 27 апреля пресс-служба «Нафтогаз Украины» сообщила, что чистый убыток энергетической госкомпании за 2020 год составил 19 млрд гривен. В заявлении отмечается, что столь серьезный убыток сформирован под влиянием более низкого спроса и цен на газ, а также из-за резервов сомнительных долгов.

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие комментирующие напомнили о многомиллионных премиях руководства компании «Нафтогаз».

"И чё? Ждать дополнительных счетов покрыть «убытки». Только не за наш счет, ребята. Откажите себе в незаслуженных премиях», — призвала Ирина А.

«Это значит, что те, которые разворовывали активы «Нафтогаза», думали, что они первые? Поэтому такая сумма убытков? В фильме «Кавказская пленница» звучит фраза: «А ты не путай свою шерсть с государственной», — пишет Евгений Б.

НАК «Нафтогаз Украины» Gov.ua

«Работали плохо, а за что премии получили? Пусть их вернут, и всё будет нормально, тогда и цену на газ не надо будет повышать», — добавила Наталья Б.

«Какие убытки? Вы почем закупали газ летом? А почем продавали народу?..» — спросила Валентина Н.

«Да ладно. Это только по отчётам. А по факту там всем всего хватает. И тем более королевская зарплата всё показывает», — пишет Любовь В.

«Все претензии к [Андрею] Коболеву, [Юрию] Витренко и иже с ними. Насколько мне помнится, премии и надбавки к зарплате выплачиваются за определённые достижения в работе (перевыполнение плана, сверхурочные, рационализаторство и т. п.), а в данном случае компания в убытке, а премиальные руководителям — сотнями миллионов, парадокс, да и только», — отметил Василий С.

«Зато зарплата по два миллиона у руководства. Аудит — и судить вместе с руководством страны по закону военного времени!» — призвал Nikol C.

«Пусть и дальше поднимают цены на газ от фонаря… Они всё равно уже простым людям недоступны… здобулы…» — пишет Таисия М.

«Убытки от зарплат. Это не укргаз, а гопгаз», — с иронией заметил Александр К.

«Он получил убытки благодаря ненасытности своего руководства», — пишет Александр М.

«Бедные, наверное, и на хлебушек не заработали?» — иронизирует Вячеслав Д.

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«А [председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей] Коболев зарплату 20 миллионов стабильно получает!» — добавил Виктор Ф.

«Беда! Граждане Украины помогут. Без проблем. Пускай повысят для населения цены на газ! Какие пустяки!» — добавил не без сарказма Руслан Т.

Тарифы на газ Torange.biz

«Ой бедненькие, как же они будут жить? Может, сбросимся?» — шутит Людмила К.

«Я аж прослезилась! Может, скинемся по паре десятков тысяч сразу, чтоб слезы высохли у «Нафтогаза»?» — добавила Людмила Г.

«Т. е. украли 19 миллиардов?» — спросила Eleonora V.

«Только полный аудит покажет всю картину», — уверена Элла П.

«Премии за убытки получают?» — спросила Екатерина М.

«Ждем повышения [цен на газ], но впереди будет хаос. Мова уже не в моде», — добавила Анна К.

«Проверьте декларации сотрудников… и 19 млрд… найдете… а может, и больше…» — написала Светлана П.

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Напомним, на Украине с 1 мая стоимость газа для ряда категорий бытовых потребителей увеличится вдвое.