Кальмар, , 13:57 — REGNUM В лене Кальмар, расположенном на юго-востоке Швеции, пациент не может узнать, вакцину от COVID-19 какого производителя ему предложат, пока он не зайдет в процедурный кабинет. Однако если после этого он откажется от предлагаемой вакцины — что некоторые и делали, поскольку они не хотели прививаться вакциной AstraZeneca, — пациенту придется заплатить штраф в 200 крон (€20). Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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В частности, журналисты рассказали о супругах, пришедших на вакцинацию в местный пункт, но после отказа прививаться вакциной AstraZeneca они были вынуждены заплатить 400 крон.

Как отметил мужчина, он и его супруга «никогда бы не пошли в пункт вакцинации и не подвергали бы себя и других возможному риску заражения, если бы они заранее знали о типе вакцины».

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