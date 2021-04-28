Джакарта, , 13:48 — REGNUM Заместитель начальника военно-морского штаба Ахмади Хери Пурвоно заявил, что корабль Nanggala-402, затонувший в водах к северу от Бали, отплыл за неделю до инцидента, сообщает CNN Indonesia.

«Все было подготовлено за неделю до учений, корабль отплыл, провел учения по стрельбе», — заявил Ахмади Хери Пурвоно, добавив, что судно вернулось на базу, чтобы подготовиться к учениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Индонезии подозревают, что подводная лодка Nanggala-402 могла затонуть в результате сильного подводного течения.

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