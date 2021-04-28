Йошкар-Ола, , 13:46 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 28 апреля выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. В течение десяти предыдущих дней подтверждалось также по 16 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 031 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Всего выздоровели с начала пандемии 12 417 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 18 человек. 228 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки, как и накануне, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 386 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получает 101 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 214 человек, из них у 56 — в тяжелом состоянии, 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки был выписан 31 пациент, при этом госпитализированы 26 жителей Марий Эл.