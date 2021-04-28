Берлин, , 13:49 — REGNUM Глобальный опрос взрослого населения о потреблении шоколада и других сладостей показал, что жители Европы являются самыми большими сладкоежками в мире. Об этом говорится на официальном сайте немецкой компании Statista.

Согласно опубликованным данным, 61% жителей Германии являются сладкоежками. В РФ и Великобритании показатель составил 60%, в Турции — 59%, в США — 50%, Испании — 49%, в Франции — 43%, в Японии — 40%, в Китае — 30%.

Между тем, 19% жителей Южной Кореи являются любителями шоколада и других сладостей.

Добавим, что в опросе, который проводился в разные промежутки времени в течение 2020 — 2021 годов, приняли участие более тысячи человек в возрасте 18−64 лет из 66 стран и регионов.