Самара, , 13:50 — REGNUM 179 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявлено 61 167 случаев заражения этой инфекцией, при этом всего по области была констатирована смерть 1476 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие сутки скончались 13 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 58 270 человек, в том числе за минувшие 24 часа выздоровели 177 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 27 апреля в регионе за сутки выявили 183 новых носителей коронавируса.