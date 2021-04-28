Москва, , 13:45 — REGNUM Федерация шашек России выясняет все обстоятельства инцидента с российским флагом, произошедшего во время матча за звание чемпионки мира в Польше. Об этом 28 апреля заявил вице-президент организации Олег Дашков.

«Моё личное мнение — это, конечно, возмутительно. А официальная позиция будет позже. Ситуация нестандартная, скоропалительных решений быть не может, но как-то надо реагировать», — цитирует Дашкова «Чемпионат».

Напомним, ранее во время матча к столу, за которым играют спортсменки, подошёл мужчина и снял российский флаг.

Экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий заявил, что это было сделано после звонка от имени главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки.

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