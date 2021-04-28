Стокгольм, , 15:21 — REGNUM Врач-инфекционист и профессор Андерс Бьёркман из Каролинского института (Стокгольм) раскритиковал работу властей Швеции в связи с недостаточным противодействием распространению коронавирусной инфекции в стране. Своей оценкой действий правительства он поделился на страницах газеты SvD.

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«К сожалению, наша реакция на третью волну недостаточно успешная. К этому я отношусь более критично, чем к тому, как мы справились с первой волной. Раннего и достаточного ужесточения ограничений в марте не случилось», — написал Бьёркман.

«У нас до сих пор наблюдается неуклонный рост эпидемии на фоне, к сожалению, слишком большого числа тяжелобольных, тяжелой нагрузки на систему здравоохранения и ряда смертей, которые можно было предотвратить», — добавил профессор.

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