Санкт-Петербург, 28 апреля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Более половины выездных сотрудников Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга за время пандемии заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Алексей Бойков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Бригада скорой помощи Петербурга

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«Процент очень высокий переболевших сотрудников. Не могу утверждать, что все они заразились на момент исполнения своих должностных обязанностей», — рассказал Бойков.

Он уточнил, что выездной персонал Городской станции скорой помощи составляет около 1,5 тыс. человек, из которых около тысячи переболели ковидом.

Напомним, 28 апреля в России отмечается День работника скорой медицинской помощи.