28 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Андрей Климов, , 13:53 — REGNUM Если с многоэтажками ситуация ясна, то ИЖС определяется первым словом — индивидуальное. Каждый проект не похож на другой, его невозможно оценить, если земля не прошла межевание и не имеет кадастрового номера, строительная бригада работает «в черную». Или кадастровый номер присвоен, но в одном и том же населенном пункте дома могут стоить по-разному, в зависимости от того, далеко ли коммуникации, рядом ли дорога, есть ли перепады высот на участке, проходят ли подземные воды и так далее. Во сколько обойдется такое строительство, какова стоимость залога? Риски просчитать практически невозможно, но они высоки.

Заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Государственной думы РФ Павел Федяев Фото из его личного архива

Банки рисковать не любят. Поэтому до сих пор на ИЖС выдавались только потребительские кредиты. По данным статистики, общий объем выдачи ипотечных кредитов именно на строительство частного дома составлял 1−2%, скорее, в качестве исключения. Хотя президент поставил высокую планку: 50 млн квадратных метров индивидуального жилья к 2030 году, а это высокий, если не сказать взрывной темп строительства.

Первые успехи уже есть. С начала 2021 года банк ДОМ. РФ выдал кредиты на индивидуальное жилищное строительства в 60 городах России. Больше всего в Челябинске, Тюмени, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве. Спрос на продукт со сниженной ставкой есть, количество заявок растет примерно на 40% в месяц. На данный момент банк оформил кредитов на более чем полмиллиарда рублей. Причина — возможность получить на дом еще и так называемую «Семейную ипотеку» в рамках госпрограммы со ставкой 6,5%, которая раньше была доступна только при покупке квартир на первичном рынке.

«Проблема залога — не единственная при строительстве ИЖС, — отмечает зампред Комитета по транспорту и строительству Госдумы Павел Федяев. — У застройщиков, которые брались за проекты ИЖС, согласование строительства порой длилось не один месяц. При этом приоритет развития этого направления строительства наш президент не раз озвучивал и на заседании Госсовета в декабре прошлого года, и совсем недавно в послании Федеральному собранию».

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы упростить ненужные и избыточные нормы в строительстве, сделать процесс более удобным и быстрым. В 2018 году, например, внесли поправки в Градостроительный кодекс, чтобы упростить процедуру строительства ИЖС, когда вместо место разрешений ввели уведомительный порядок начала и окончания строительства объекта ИЖС. Установили единые требования к объектам ИЖС, упростили оформление прав на построенные дома. Уверен, что с адекватным ипотечным продуктом, а также с другими предпринятыми мерами: созданием реестра типовых проектов ИЖС, банка земель, которые можно использовать, в обозначенные главой государства сроки новая малоэтажная Россия будет построена», — подчеркнул парламентарий.