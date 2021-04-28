Стокгольм, , 13:44 — REGNUM 27 апреля в Швеции стало известно о выявлении в стране четырех случаев заражения «индийским» вариантом коронавируса. Все они были выявлены в Стокгольме. Об этом 28 апреля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Предполагается, что «индийский» штамм более устойчив к имеющимся на сегодняшний день вакцинам от COVID-19, однако многое о природе нового штамма по-прежнему неизвестно.

«Остается только надеяться, что о новых случаях будут быстро сообщать. «Британский» вариант получил распространение в нашем регионе и по всей Швеции, но у нас есть ряд «южноафриканских» и «бразильских» вариантов, и они никоим образом не распространились так широко. Так что мы можем надеяться, что с этим штаммом можно справиться таким же образом», — заявила в интервью новостному агентству TT главный инфекционист Стокгольма Мария Ротцен Остлунд.

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