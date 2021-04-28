Саранск, , 13:41 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне был зарегистрирован также один летальный случая среди пациентов с коронавирусом в регионе.

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Женщина 1958 года рождения попала в больницу с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением в виде двусторонней вирусной пневмонии. Лечение затрудняли хронические патологии.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 241 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 апреля в регионе выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 31 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 009 случаев.

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