Херсон, Украина, , 13:43 — REGNUM В Херсонской области Украины прошли военные учения с участием тактических ракетных комплексов «Точка-У». Об этом сообщила 28 апреля пресс-служба командования Объединённых сил ВСУ.

«В ходе тренировки расчёты пусковых установок оттачивали слаженность своих действий… Батареи по сигналу быстро осуществили марш, заняли огневые позиции и развернулись, после чего операторы отработали точное наведение на цели», — процитировали в пресс-службе.

Как сообщается, целью учений была отработка противодействия десанту вероятного противника.

Напомним, ранее в Одесской и Николаевской областях Украины прошли учения с участием артиллерии. Отрабатывались методы противодействия высадке десанта.

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