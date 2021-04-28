Херсон, Украина, 28 апреля 2021, 13:43 — REGNUM В Херсонской области Украины прошли военные учения с участием тактических ракетных комплексов «Точка-У». Об этом сообщила 28 апреля пресс-служба командования Объединённых сил ВСУ.
Как сообщается, целью учений была отработка противодействия десанту вероятного противника.
Напомним, ранее в Одесской и Николаевской областях Украины прошли учения с участием артиллерии. Отрабатывались методы противодействия высадке десанта.
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