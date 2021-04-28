Саранск, , 13:40 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 28 апреля выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 31 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 009 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 15 человек, всего с начала пандемии выздоровел 18 021 житель Мордовии. 241 человек скончался от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки был зарегистрирован один летальный случай, как и накануне.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1747 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 27 апреля в инфекционных стационарах республики лечение получали 383 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2019 человек.