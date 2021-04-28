Хельсинки, , 13:46 — REGNUM Ожидалось, что межпартийные переговоры по бюджету Финляндии на следующий год продлятся два дня. Однако когда лидеры партий покинули переговоры по бюджету поздно вечером 27 апреля —семь дней спустя после начала консультаций — они так и не пришли к соглашению. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

«Я не знаю, чем это закончится», — заявила перед журналистами лидер партии «Финляндский центр» Анника Саарикко.

Как отмечают шведские журналисты, представители финских СМИ сейчас все больше начинают говорить о правительственном кризисе.

Переговоры по согласованию бюджета продолжатся сегодня, 28 апреля.