Москва, , 13:41 — REGNUM В России растет социальная напряженность населения. Об этом 28 апреля заявил руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Связана эта динамика с падением реально располагаемых доходов большей части населения на фоне роста доходов его сверхбогатой части, считает руководитель фракции.

«За последние 5 лет доходы бюджета выросли на 10%, доходы олигархии на 50%, а доходы граждан семь лет подряд снижаются. Это усиливает напряжение в обществе», — заявил Зюганов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки отчета правительства РФ проходят встречи премьер-министра и руководителей фракций Госдумы.

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