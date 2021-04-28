Кишинёв, , 13:40 — REGNUM В Кишинёве перед зданием Конституционного суда (КС) Молдавии 28 апреля началась акция протеста. Об этом сообщает телеканал Publika.

По данным журналистов, участники акции требуют отмены режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране и проведения досрочных парламентских выборов. В КС рассматриваются два соответствующих обращения от депутатов парламента республики.

В марте депутаты от Партии социалистов оспорили решение Конституционного суда, который наделил президента страны Майю Санду правом распустить парламент и объявить досрочные выборы. Они заявили, что это противоречит основному закону страны.

Кроме того, депутаты от пропрезидентской партии «Действие и солидарность» в начале апреля оспорили в КС введение режима ЧП. Они заявляют, что его можно вводить только по инициативе президента страны или полномочного премьер-министра, тогда как в этот раз инициатива исходила от и. о. премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокой.

Оба этих обращения в Конституционном суде Молдавии планируется рассмотреть сегодня, 28 апреля.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния Санду и лидера «социалистов» Игоря Додона, чья партия сформировала большинство в парламенте. Санду добилась от Конституционного суда права на роспуск парламента, чтобы провести досрочные выборы. Додон называет это «узурпацией власти».

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