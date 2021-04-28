Москва, , 13:36 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пока не знает, готов ли президент России Владимир Путин встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским где-либо помимо Москвы. Об этом представитель Кремля заявил журналистам 28 апреля.

«Готов или не готов куда-то ехать президент Путин — я не знаю», — сказал Песков. В Кремле исходят из того, что Россия не является стороной конфликта, поэтому переговоры о ситуации в Донбассе нужно вести в рамках «нормандской четверки».

Песков напомнил, что Владимир Путин готов к переговорам о двусторонних отношениях с украинским коллегой в Москве. «Иных конкретных формулировок мы пока не видели», — сказал пресс-секретарь.

Напомним, 28 апреля Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальным местом» для переговоров с Владимиром Путиным о ситуации в Донбассе. В Ватикане сообщили, что Киев не обращался с таким обращением.

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