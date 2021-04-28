Москва, , 13:44 — REGNUM Число людей с антителами к коронавирусу растёт в большинстве российских регионов, но в ряде случаев устойчивого роста нет. Об этом директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил 28 апреля на онлайн-конгрессе по COVID-19.

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Таких регионов в России пять, в том числе Москва, уточнил он, ссылаясь на исследование Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета. Программу запустили в июне, на первом этапе медики обследовали более 74 тыс. добровольцев в 26 регионах.

По итогам четвёртого этапа в 20 регионах уровень серопревалентности 45% и выше, отметил Тотолян. Но в пяти регионах зафиксирован столь незначительный рост, что им можно пренебречь.

Присутствие Москвы в числе субъектов без устойчивого роста иммунитета говорит о разном развитии эпидемии в крупных и небольших городах, пояснил специалист.

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