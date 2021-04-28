Стокгольм, , 13:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, руководство партии «Умеренных» представило свой альтернативный весенний бюджет Швеции на следующий год. Основной упор был сделан на создание благоприятных предпосылок для выхода Швеции из кризиса после пандемии коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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В дополнение к различным субсидиям в размере 10 миллиардов крон, затрагивающих рынок труда, «Умеренные» также предложили повысить зарплаты полицейским. В партии считают, что пандемия может вызвать еще более глубокую рецессию и более высокий уровень безработицы, чем предполагалось, а ответственность за провал несет правительство.

«Параллельно с тем, что в Швеции мы потеряли много жизней, наша экономика также развивалась хуже всех среди стран Северной Европы», — заявил лидер партии Ульф Кристерссон в ходе представления бюджета.

Партия также намерена вдвое сократить число длительно безработных за три года.