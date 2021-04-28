Таллин, , 13:35 — REGNUM Строительство атомной станции в Эстонии может стать опасным проектом, это необходимо понимать в очередную годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом член правления партии «Зеленые Эстонии» Олев-Андрес Тинн сообщил в интервью sputnik-meedia.ee.

По его убеждению, безопасная ядерная энергетика существует только в теории. А за последние десятилетия прогресса в вопросе «безопасного атома» достигнуто не было.

«А старые технологии — рискованные, как Чернобыль. Их люди видеть не хотят», — заявил Тинн.

Он также добавил, что негативные последствия аварии на АЭС в Фукусиме, которая произошла 10 лет назад, сказываются на природе до сих пор. То, что ни Япония, ни могущественный СССР не смогли полностью избежать проблем с ядерной энергетикой, лишь доказывает, что подобные ЧП в небольшой Эстонии станут настоящей катастрофой.

«Если построить станцию в Эстонии — и что-то случится? У Эстонии нет ресурсов — ни денежных, ни человеческих, чтобы как-то решить проблемы, которые могут возникнуть», — убежден член правления Партии зеленых Эстонии Тинн.