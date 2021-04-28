Депутат, на которого мэр Ярославля хочет подать в суд, напишет прокурору
Ярославль, 28 апреля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин обратится в прокуратуру по ситуации с выдачей займа компании «Ключ здоровья» подконтрольным мэрии предприятием «Ярославские ЭнергоСистемы». Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля между депутатом и мэром Владимиром Волковым на заседании муниципалитета возник словесный конфликт. Депутат поднял тему выдачи займа частной компании, а мэр в ответ предложил ему «подучиться задавать вопросы», сказав, что сначала такие вопросы сначала выносятся на комиссию.
Как рассказал Каширин, на комиссии эти вопросы он поднимал ещё в прошлом году.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Ярославля Владимир Волков уже обещал подать в суд на депутата, но пока этого не сделал. Теперь к конфликту может подключиться и прокуратура. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.