Ярославль, 28 апреля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин обратится в прокуратуру по ситуации с выдачей займа компании «Ключ здоровья» подконтрольным мэрии предприятием «Ярославские ЭнергоСистемы». Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля между депутатом и мэром Владимиром Волковым на заседании муниципалитета возник словесный конфликт. Депутат поднял тему выдачи займа частной компании, а мэр в ответ предложил ему «подучиться задавать вопросы», сказав, что сначала такие вопросы сначала выносятся на комиссию.

Как рассказал Каширин, на комиссии эти вопросы он поднимал ещё в прошлом году.

«Поручали Счётной палате города разобраться. Счётная палата оттягивала, оттягивала, оттягивала. Потом когда поняли, что я всерьёз этим вопросом занялся — они прислали в муниципалитет в марте бумагу о том, что на самом деле договор есть от 7 октября 2020 года, что 7 миллионов займа перечислено, но бумагу-то не нашли мне сегодня в муниципалитете. И соответственно сегодня на комиссии по бюджету я опять этот вопрос задал. Поэтому пусть новый прокурор города разбирается. Он сегодня первый раз присутствовал на заседании. Вот он с этим делом пусть разбирается. Вот такая ситуация. В прокуратуру писать я буду заявление», — сказал Анатолий Каширин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Ярославля Владимир Волков уже обещал подать в суд на депутата, но пока этого не сделал. Теперь к конфликту может подключиться и прокуратура. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.