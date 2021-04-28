Стокгольм, , 13:38 — REGNUM 28 апреля в прилегающей территории одной из школ Стокгольма два человека были ранены злоумышленником, вооруженным острым предметом. Об этом со ссылкой на информацию местной полиции сообщила газета Aftonbladet.

Обращение поступило в полицию в 12:37 по Москве.

По информации газеты Expressen, нападение произошло возле школы Årstaskolan, и жертвы, как утверждается, были ранены холодным оружием. По состоянию на 13:10 двух пострадавших доставили в больницу.

Сейчас случай классифицируется полицией как нападение при отягчающих обстоятельствах.